Tržaški župan Dipiazza sprejel konzula RS Gregorja Šuca

Tržaški župan Roberto Dipiazza je danes popoldne v sinji dvorani mestne hiše sprejel generalnega konzula Republike Slovenije v Trstu Gregorja Šuca, ki zaključuje svoj mandat.

Srečanje je bilo med drugim priložnost za pregled številnih pobud in doseženih rezultatov v štirih letih delovanja. Zaznamovala jih je bogata dejavnost z namenom krepitve institucionalnih, kulturnih in čezmejnih odnosov ter sodelovanja.

Župan Dipiazza je generalnega konzula Šuca pozdravil v imenu mesta in se mu zahvalil za opravljeno delo. Seznanil ga je tudi s potekom prenovitvenih del na območju Starega pristanišča in mu podaril fotografsko knjigo o Trstu.