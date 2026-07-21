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Tržaški župan Dipiazza sprejel konzula RS Gregorja Šuca

Ob izteku mandata se mu je zahvalil za opravljeno delo in ga pozdravil v imenu mesta

Spletno uredništvo |
Trst |
21. jul. 2026 | 15:51
    Tržaški župan Dipiazza sprejel konzula RS Gregorja Šuca
    Generalni konzul RS v Trstu Gregor Šuc in tržaški župan Dipiazza (OBČINA TRST)
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Tržaški župan Roberto Dipiazza je danes popoldne v sinji dvorani mestne hiše sprejel generalnega konzula Republike Slovenije v Trstu Gregorja Šuca, ki zaključuje svoj mandat.

Srečanje je bilo med drugim priložnost za pregled številnih pobud in doseženih rezultatov v štirih letih delovanja. Zaznamovala jih je bogata dejavnost z namenom krepitve institucionalnih, kulturnih in čezmejnih odnosov ter sodelovanja.

Župan Dipiazza je generalnega konzula Šuca pozdravil v imenu mesta in se mu zahvalil za opravljeno delo. Seznanil ga je tudi s potekom prenovitvenih del na območju Starega pristanišča in mu podaril fotografsko knjigo o Trstu.

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