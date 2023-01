Danes »najbolj depresiven dan v letu«

T. i. otožni ponedeljek (blue monday) je izračunan po formuli, ki si jo je zamislil britanski psiholog Cliff Arnall, prvič pa je bil omenjen v marketinški akciji leta 2005. Šlo je za promocijsko kampanjo podjetja Sky Travel, s katerim so želeli ljudi spodbuditi k rezerviranju počitnic na soncu, da bi tako pobegnili pred turobno zimo doma.

Zima je sicer tisti čas, ko je več depresivnih stanj, slabega počutja in tesnobe je za STA povedala psihoterapevtka Marija Pika Bensa. Več ljudi ima tovrstne težave od jeseni do pomladi, čemur se je včasih reklo sezonska depresija, a se tega termina ne uporablja več, je ocenila. Pozimi je dan kratek, hitro se stemni, ljudje manj časa preživijo zunaj, manj se sprehajajo, manj se družijo. Na to pa se lahko »nalepi« občutek osamljenosti, nekoristnosti, spraševanje, zakaj se nam to dogaja, je obrazložila. A kot ni slabega vremena, tudi ni slabih dni, ampak je pomemben naš pogled na situacijo, v skladu s tem pa se tudi počutimo, je poudarila Marija Pika Bensa. Zato se po njenih besedah nekateri dolgih večerov veselijo, drugi pa ob misli nanje postanejo bolj tesnobni. Če se nekdo sam pri sebi osredotoči na dež, temo, ima morda tudi neprijetne pretekle izkušnje, kako je bilo ob teh večerih, se verjetno ne more dobro počutiti, pojasnjuje.

Med priporočili za izboljšanje počutja pa sodijo hoja, sprehodi, druženje z ljudmi, ki so nam pri srcu, pa tudi ukvarjanje s hobiji. Pomaga lahko tudi več luči v stanovanjih, kjer se lahko tudi s svečkami pričara prijetno vzdušje, je povedala.