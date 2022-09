Danes nov val padavin

Danes se bodo vnovič pojavljale občasne močnejše padavine, vmes bodo plohe in nevihte. Močnejša nevihta je zgodaj dopoldne že nastala v Lignanu in še ponekod drugod, mestoma se je pojavljala tudi toča. Nevihtni pas se pomika proti vzhodu. Podobno kot včeraj je bilo tudi danes sprva ob jugovzhodnem do vzhodnem vetru vreme suho v večjem delu Tržaškega. V prihodnjih urah pa bodo padavine zaobjele vse naše predele.

Na vreme pri nas še vpliva ciklonsko območje, ki se zadržuje med Britanskim otočjem in državami Beneluksa. Z jugozahodnimi tokovi priteka proti nam vlažen in nestanoviten zrak.

Civilna zaščita iz FJK in Arso znova opozarjata pred močnejšimi nevihtami. Danes so predvsem na jugozahodu države še možne močnejše nevihte z nalivi, močnimi sunki vetra in točo, je zapisal Arso.

Jutri in v nedeljo se bo vreme izboljšalo, prevladovala bo jasnina z le morebitno občasno nestanovitnostjo. Jutri popoldne bodo spet nastajale krajevne plohe in nevihte. Spet bo nekoliko topleje.