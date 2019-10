Danes obeležujemo svetovni dan varstva živali

Danes je svetovni dan varstva živali, ki letos posebej opozarja na zaskrbljujoč položaj ogroženih živalskih vrst. Zavod za varstvo narave poziva k njihovemu ohranjanju in k ohranjanju narave. Na našem planetu poznamo 1,7 milijona živalskih vrst od skupnih 12 milijonov, v Sloveniji živi okrog 19.000, v Italiji pa okrog 56.000 različnih živalskih vrst, kar je največ med evropskimi državami. Med njimi so najbolj raziskane kopenske živali, medtem ko v Sloveniji pestrost jamskih živali sodi v sam svetovni vrh. Današnji dan je posvečen dobrobiti vseh živali in izboljšanju njihovih življenjskih pogojev. Zaščita živali je dolžnost vsakogar poudarjajo na ministrstvu za kmetijstvo RS, saj je ena izmed vrednot tudi slovenske družbe in je med drugim zapisana v Ustavi Republike Slovenije.