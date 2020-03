Danes ponoči se začenja pomlad

Z današnjim enakonočjem se na severni polobli začenja koledarska pomlad, na južni polobli pa jesen. Dan in noč bosta povsod enako dolga. Ob 3.50 bo sonce nad ekvatorjem in se bo nato pomaknilo nad našo severno poloblo. Tedaj se bo pri nas uradno začela astronomska pomlad. Dnevi bodo odslej daljši kot noči. Čez dober teden, v noči na nedeljo 29. marca, bo stopil v veljavo poletni čas, zato bodo ure dnevne svetlobe še daljše. Sonce bo danes zašlo ob 18.18, ob koncu meseca bodo ure dnevne svetlobe že podaljšane do okrog 19.30.

Pomladno vreme minulih dni se bo sicer že jutri prehodno zaključilo. Naše kraje bo prešla hladna vremenska fronta, za katero bo pritekal občutno hladnejši severni zrak. Temperature bodo padle za več kot 15 stopinj Celzija.