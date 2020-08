Danes svetovni dan levov

10. avgusta se praznuje svetovni dan levov. »Levi so stoletja navdihovali in vzbujali strahospoštovanje pri ljudeh s svojo velikostjo in močjo. So druge največje mačke na svetu za sibirskimi tigri. 10. avgust je namenjen ozaveščanju o resničnem položaju divjinskih levov, saj se je njihovo število v zadnjih 40 letih zmanjšalo za polovico,« je za STA pojasnila biologinja in pedagoška vodja Živalskega vrta Ljubljana Irena Furlan. Raziskovalci ocenjujejo, da jih je v naravi ostalo le še okoli 30.000, zato je takojšnje ukrepanje ključnega pomena za zaščito in reševanje levov pred izumrtjem, je poudarila.

Levi so bili razširjeni v Afriki, Mali Aziji, Indiji in na Arabskem polotoku že pred 1,4 milijona let, zdaj pa so se zaradi človeka znašli na samem pragu izumrtja, je pojasnila. Še do leta 1940 so živeli v severni Afriki visoko v Atlaškem gorovju. Danes živijo v podsaharski Afriki na devetkrat manjšem prostoru kot v preteklosti. Včasih je bilo opisanih enajst podvrst današnjih levov, kasneje so po njenih besedah ločili dve podvrsti, in sicer afriškega in azijskega leva.

Po klasifikaciji Svetovne zveze za varstvo narave so levi uvrščeni v kategorijo ranljivih vrst, saj so v različnih regijah trendi naraščanja in upadanja populacij zelo različni. »To pomeni, da se lahko njihovo število ponovno poveča ob sprejetju ustreznih ukrepov, brez posredovanja za njihovo zaščito, pa se lahko znajdejo na seznamu vrst, ki jim grozi izumrtje,« je povedala Furlanova.

Zato si svetovni dan levov po njenih besedah zastavlja tri cilje, in sicer ozaveščanje o položaju levov in težavah, s katerimi se vrsta srečuje v naravnem okolju, iskanje načinov za zaščito naravnega okolja te velike mačke z ustanavljanjem nacionalnih parkov in izobraževanje ljudi, ki živijo v bližini teh divjinskih mačk, o sobivanju z levi.

V Živalskem vrtu Ljubljana so obiskovalci v soboto in nedeljo spoznali azijska leva Čajo in Maksimusa. Kot vse mačke sta velika zaspanca. V jutranjih urah poležavata na soncu, v opoldanski pripeki si poiščeta senco, proti večeru pa zelo rada opazujeta liči antilope v sosednji ogradi.