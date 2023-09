Danes v le nekaj urah ponekod padlo za pol meseca dežja

Ob današnjih nevihtah, ki so nastale ob prehodu oslabljene vremenske fronte, so ponekod v kratkem času padle zelo velike količine dežja. Nestanovitnost je povečeval zelo topel in vlažen zrak, ki se je zadrževal nad našim območjem pred prihodom vremenske motnje. Nastali so tako tudi močnejši nalivi, ki so prizadeli zlasti Kras. Največje količine dežja je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila pri Briščikih, kjer je v nekaj urah padlo 47 litrov dežja na kvadratni meter, kar je približno polmesečna količina vseh padavin, v Zgoniku pa so ga namerili 30 litrov. Padavine so bile zelo močne tudi ponekod na Goriškem, kjer so v Fossalonu denimo namerili 38,5 litra dežja na kvadratni meter ter v Gradežu, 26,2 litra. V Trstu je padlo 16,1 litra dežja na kvadratni meter, v Boljuncu pa smo ga namerili 37 litrov na kvadratni meter. Jakost padavin je bila ob nevihtah mestoma zelo visoka.