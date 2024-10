Danes večje količine dežja, v gorah od četrtka zvečer sneg

V prihodnjih urah bo naše kraje dosegla solidna atlantska vremenska fronta, ob kateri bo nad severnim Sredozemljem nastal ciklon, in bo vplivala na vreme pri nas do vključno petka. Zaradi stacionarnosti dogajanja bodo marsikje lahko padle večje količine padavin.

Danes popoldne se bodo padavine okrepile, ponekod bodo obilne. Pojavljale se bodo tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Mestoma bodo lahko padle večje količine dežja.

Pihali bodo okrepljeni južni vetrovi, zvečer bo zapihala burja.

Ponoči bodo padavine postopno oslabele in povečini prehodno ponehale. Jutri bo sprva oblačno, čez dan se bodo od juga spet začele pojavljati zmerne do močne padavine. Meja sneženja se bo spustila pod nadmorsko višino okrog 1500 metrov. Pihala bo zmerna do občasno lahko močna burja. Ohladilo se bo.

V petek bo oblačno in deževno, v gorah bo snežilo. Pihala bo zmerna do močna burja.

V soboto in nedeljo bo zlasti ob morju prevladovalo sončno vreme. Pihala bo šibka burja, ki bo v nedeljo oslabela.