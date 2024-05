Darovanje organov je dejanje, ki vrača upanje

Medtem ko je javnosti leto 2023 ostalo v spominu denimo zaradi poplav ali vojne v Gazi, italijansko ministrstvo za zdravje opozarja, da bi se ga morali spomniti tudi po izjemni velikodušnosti ljudi. Lani je namreč 2000 italijanskih državljank in državljanov darovalo svoje organe, kar je omogočilo izvedbo 4500 presaditev.

Kljub temu pa ostaja potreba po organih v bolnišnicah zelo velika. Po podatkih, ki jih je objavil Nacionalni transplantacijski center, okoli osem tisoč ljudi čaka na vsaj en organ: šest tisoč pacientov je v vrsti za nove ledvice, skoraj tisoč jih čaka na nova jetra, 700 na srce, 200 na pljuča in ravno tolikim bi življenje rešila nova slinavka.

»Italijanski sistem za presajanje organov je odličen in s pomočjo tehnologije hitro napreduje, vendar brez privolitve darovalcev presaditev ne moremo izvajati,« je prejšnji mesec ob nacionalnem dnevu darovanja organov in tkiv dejal italijanski minister za zdravje Orazio Schillaci. Zato je zdravstveno ministrstvo začelo akcijo osveščanja, saj so prepričani, da je za sicer legitimno odločitvijo tretjine italijanskih državljanov, da svojih organov ne bodo darovali, predvsem globoko nepoznavanje te teme. Informativna kampanja je osredotočena na sporočilo, da »darovanje organov lahko reši življenja in vrača upanje velikemu številu ljudi«.

V FJK dobra osveščenost

Podatki kažejo, da je ozaveščenost med prebivalci Furlanije - Julijske krajine dobra, saj zaseda četrto mesto na lestvici dežel z največ darovalci. 65,2 % vseh prebivalcev se je namreč odločilo za podpis soglasja o darovanju organov in med temi jih je kar 72,7 % oddalo pritrdilno izjavo.

Med občinami z največjim deležem darovalcem izstopa Koprivno (88,7 %), sledita ji Farra d’Isonzo 79 % in San Pier d’Isonzo (77,9 %). Med 107 nekdanjimi italijanskimi pokrajinami pa zaseda Videm 12. mesto, Trst 22., Pordenon 23., Gorica pa 27.

Soglasje k darovanju svojih organov in tkiv po smrti lahko poda vsak polnoletni državljan. To lahko stori na občinskem uradu za register prebivalstva ob izdaji osebne izkaznice, z izpolnitvijo ministrskega obrazca (v tem primeru je potrebno kartico hraniti med osebnimi dokumenti) ali holografskega dokumenta Italijanskega združenja za darovanje organov, tkiv in celic (AIDO).

Vsakdo pa lahko izjavo podpiše tudi v svojem zdravstvenem podjetju - v tem primeru se podatki shranijo v Nacionalni transplantacijski center, na katerega se pristojni organi obrnejo ob nastopu smrti posameznika, ki je primeren za odvzem organov.