Del dragocenosti iz Louvra v trezorje Banke Francije

Iz muzeja Louvre so pet dni po ropu kronskih draguljev del dragocene zbirke nakita iz varnostnih razlogov prepeljali v trezorje Banke Francije. Med tem se iskanje storilcev, ki so za seboj pustili številne sledi, nadaljuje.

Po poročanju francoskega radia RTL so bile dragocenosti v bližnje trezorje francoske centralne banke prepeljane v spremstvu policije. Zdaj so shranjene v močno varovanem trezorju 26 metrov pod zemljo, kjer je shranjenih tudi okoli 90 odstotkov francoskih zlatih rezerv.

Takšen prenos je po poročanju medijev nekaj izjemnega. V omenjenih trezorjih so bili več let shranjeni tudi zvezki renesančnega umetnika Leonarda da Vincija, katerih vrednost je ocenjena na več kot 672 milijonov evrov.

Francosko tožilstvo je sicer optimistično glede tega, da bodo našli storilce, ki so minulo nedeljo iz dveh vitrin v Apolonovi galeriji odnesli osem kosov nakita v skupni vrednosti 88 milijonov evrov, ki je nekoč pripadal francoskim kraljicam in cesaricam. Preiskovalci so namreč na kraju zločina našli več kot 150 vzorcev DNK, prstnih odtisov in drugih sledov. S primerom se ukvarja približno sto preiskovalcev iz enot za boj proti hudim kaznivim dejanjem in trgovini s kulturno dediščino.