Delavec, ki je padel s poltovornjaka, umrl v bolnišnici

Delavec, ki je v torek, 12. aprila, padel s poltovornjaka v Izoli, je v UKC Ljubljana kljub vsem prizadevanjem zdravnikov podlegel poškodbam in umrl, so sporočili policisti. Gre za 45-letnega državljana BiH. Poškodbe so bile zanj, žal, prehude.

Medtem ko je v torek razkladal beton na Dantejevi ulici, je v tovorno vozilo trčil osebni avtomobil, pri čemer je delavec s kesona padel na pločnik. Po pripovedovanju očividcev naj bi padel na glavo in se hudo poškodoval, so poročale Primorske novice.

Vozniku osebnega avtomobila sledi kazenska ovadba za povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti, za voznika tovornega vozila bodo uvedli prekrškovni postopek zaradi nepravilnega parkiranja, so sporočili policisti.