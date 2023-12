V Fontanafreddi na Pordenonskem je danes zjutraj v tovarni delavec padel z višine treh metrov in se poškodoval, pri čemer so prisotni na kraju poklicali na pomoč na interventno telefonsko številko za klice v sili 112. Operaterji so v tovarno poslali reševalno vozilo deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, gasilce in varnostne organe, odletel pa je tudi reševalni helikopter. Zdravstveno osebje, ki je prispelo na kraj z reševalnim vozilom in zdravniškim avtomobilom, je prevzelo v oskrbo poškodovanega delavca, nato so ga prepeljali v pordenonsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Reševalni helikopter se je vrnil v bazo. Varnostni organi preiskujejo vzroke nesreče.