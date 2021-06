Delež pozitivnih testov v Sloveniji še pada

V sredo so v Sloveniji opravili 3030 PCR testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 195 okužb, pozitivnih je bilo torej 6,4 odstotka vseh opravljenih PCR testov. Opravili so tudi 27.449 hitrih antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate potrjujejo še s PCR testi. V slovenskih bolnišnicah se zdravi 172 covidnih bolnikov, od tega jih 49 potrebuje intenzivno zdravljenje. Včeraj je umrl en covidni bolnik. V bolnišnicah se zdravi 16 covidnih bolnikov manj kot dan prej, a dva več na oddelkih za intenzivno zdravljenje.

Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb z novim koronavirusom znaša 201, kar je 11 manj kot dan prej. Delež pozitivnih PCR testov je bil v sredo za 0,9 odstotne točke nižji kot dan prej. Po podatkih sledilnika za covid-19 je aktivnih primerov v Sloveniji 3251. Z enim odmerkom cepiva je bilo doslej cepljenih 739.421 prebivalcev, polno pa je precepljenih 506.530 prebivalcev oz. približno 30 odstotkov odraslih državljanov. Covid-19 je doslej prebolelo 248.459 prebivalcev Slovenije, od začetka pandemije pa je umrlo 4393 ljudi s covidom-19.