Delno jasen konec tedna, nato se obeta kar burno dogajanje

V FJK so danes popoldne nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod zavlekle do večera. Od Beneškega zaliva do Julijskih Alp je nastal nevihtni pas, ki se je ob 17. uri širil proti vzhodu. Proti večeru pa se bo ozračje postopno začelo umirjati.

Jutri in v soboto bo delno jasno, na nebu se bo zadrževala plitva visoka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo povsod presegale 20 stopinj Celzija, na Goriškem lahko tudi občutno.

V nedeljo bo ob ponovnem dotoku nekoliko bolj vlažnega zraka zmerno oblačno do spremenljivo. Zvečer in v noči na ponedeljek bodo ponekod nastale krajevne plohe ali nevihte.

V ponedeljek bo od jugozahoda že pritekal vlažen sredozemski zrak in bo povečini več vlage in oblakov. Zlasti v popoldanskih urah bodo možne krajevne padavine, deloma plohe in nevihte.

V torek bo, kot kaže, naše kraje oplazila hladna vremenska fronta, ki se bo pretežno onstran Alp pomikala proti vzhodu. Po zdajšnjih izračunih pa kaže, da bo njen prodor dovolj globok, da bo nastalo tudi ciklonsko območje nad severnim Sredozemljem. V torek se bo po zdajšnjih izgledih tudi pri nas vreme občutneje poslabšalo. Pojavljale se bodo padavine, deloma plohe in nevihte. Dogajanje bo, če bodo izračuni potrjeni, kar burno. Zapihala bo burja, ozračje pa se bo prehodno ohladilo.

Sledilo naj bi kratkotrajno izboljšanje pred novim verjetnim poslabšanjem vremena.