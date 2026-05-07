V noči s petka na soboto bo zaprta avtocesta v smeri Benetk

Avtocestno podjetje Autostrade Alto Adriatico zaključuje z deli na odseku med Moščenicami in Redipuljo

Moščenice |
7. maj 2026 | 13:04
    Avtocestni odsek kjer so nadomeščali pregrade( Autostrade Alto Adriatico )
Avtocestno podjetje Autostrade Alto Adriatico zaključuje z vzdrževalnimi deli na odseku avtoceste A4 med Moščenicami in Redipuljo. Gradbeniki so tam na štirih kilometrih avtoceste nadomestili kovinsko ograjo z betonsko. Zaradi višinske razlike med voznima pasovoma je bila namreč s kovinsko ograjo nevarnost, da pade avtomobil na spodnji vozni pas v primeru trka, dokaj visoka.

V teh dneh bodo delavci preplastili odsek in izvedli poskuse obremenitve, zaradi česar bo upravitelj avtocestnega omrežja uvedel nekaj sprememb v prometnem režimu. Od 21. ure danes do 23. ure jutri bo v smeri Benetk med Moščenicami in Redipuljo zaprt prehitevalni pas.

Od 23. ure jutri do 4. ure v soboto bo taisti odsek v smeri Benetk popolnoma zaprt za promet. Za udeležence v prometu bo urejen obvoz med izvozom Tržič - Vzhod in avtocestnim priključkom Redipulja. Tovorna vozila iz Slovenije bo slovensko avtocestno podjetje Dars preusmerjalo na vipavsko hitro cesto H4 in nadalje avtocesto A34.

