Vesna računa, da bo Sirkov dom kupila fundacija Košuta

Poudarki z nedavnega rednega občnega zbora kriškega kulturnega društva

Sandor Tence |
Križ |
7. maj 2026 | 18:10
    Predsedstvo občnega zbora SKD Vesna
Slovensko kulturno društvo Vesna je na občnem zboru, ki ga je vodila Roberta Sulčič, predstavilo obračun dejavnosti in članstvo seznanilo z načrti za prihodnost. Mednje sodi predvsem tradicionalni Kriški teden, ki bo v drugi polovici junija, kot vedno, sovpadal s praznovanjem vaških zavetnikov sv. Petra in Pavla. Uvodno poročilo je imela predsednica Tayrin Tence, blagajniško pa Valentina Košuta.

Na občnem zboru je tekla beseda tudi o usodi Kulturnega doma Alberta Sirka, ki ga od nepremičninske družbe Dom namerava kupiti fundacija Zdravko-Valentino Košuta. Pogovori so v teku in v SKD Vesna upajo, da bodo zaključeni v doglednem času, tudi zato ker menijo, da je izbira fundacije v teh pogojih za prihodnost Sirkovega doma edina realistična rešitev. Da je fundacija zainteresirana za prevzem v Križu zelo priljubljenega »društva«, je potrdil njen član Boris Bogatec, ki je tudi izrazil željo, da bi se kupoprodajni pogovori čim boljše iztekli.

V kulturnem društvu so predvsem zadovoljni z nedavnim poklonom Miroslavu Košuti, za kar nosi zaslugo Društvo slovenskih pisateljev, začenši s predsednikom Marijem Čukom. Pokojni Učko je bil zelo navezan na rojstno vas, še posebno na SKD Vesna, s katerim je vedno rad sodeloval in mu priskočil na pomoč vsakič, ko je bilo treba.

