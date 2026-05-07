V Čenti se nadaljuje iskanje matere in dveh otrok

Preiskovalci so v Čenti v Furlaniji - Julijski krajini našli osebni avtomobil, s katerim se je ženska z dvema mladoletnima otrokoma in štirimi psi pripeljala iz Emilije - Romanje, za njimi pa je že pred dnevi izginila vsaka sled.

Najdba vozila je dala nov zagon iskalni akciji, ki so jo karabinjerji sprožili, potem ko je oče dveh otrok na družbenih omrežjih objavil javni poziv za pomoč. Preiskovalne aktivnosti so se osredotočile na območje Čente, saj je bil signal pametnih telefonov pogrešanih nazadnje zaznan v bližini kraja, kjer so včeraj našli avtomobil.

Trojica, doma iz Piacenze, se je 20. aprila odpravila na krajše počitnice, nakar se ni več oglasila. V iskalno akcijo so se vključili tudi slovenski varnostni organi, saj preiskovalci iz Emilije - Romanje ne izključujejo nobene možnosti in z videmsko prefekturo preverjajo vse morebitne sledi.