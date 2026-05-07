Matteo Parenzan spet na prestolu v Laškem

Matteo Parenzan je še petič v karieri osvojil zmago na mednarodnem namiznoteniškem turnirju I Feel Slovenia Open Thermana Laško. Član zgoniškega Krasa in italijanske paralimpijske reprezentance je v današnjem finalu razreda 6 v športni dvorani Tri Lilije v Laškem z gladkim 3:0 (11:5, 11:7, 11:3) premagal Romuna Bobija Simiona. Slednji je v četrtfinalu presenetljivo izločil Danca Petra Rosenmeierja. Vsi trije nizi so bili izenačeni le v uvodnih akcijah, nato pa je paralimpijski prvak iz Pariza vsakič pritisnil na plin in onesposobil nasprotnika iz Romunije.

Pred tem je Parenzan v polfinalu s 3:1 (11:5, 11:3, 2:11, 11:8) ugnal prvega nosilca Čilenca Ignacia Torresa. Včeraj je 22-letni Openc v osmini finala premagal Bosanca Eminovića (3:0) in v četrtfinalu Kitajca Čena (3:2). Z zmago v Laškem je Parenzan osvojil drugo zmago v letošnji sezoni po uspehu marca na turnirju v Lignanu. Prihodnji teden bo nastopil še na drugem turnirju v Laškem (ITTF World Para Elite Laško).