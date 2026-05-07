Pridržali moškega, ki naj bi podtaknil ogenj v podjetju Startech

Karabinjerji so danes pridržali moškega, za katerega sumijo, da je v soboto, 2. maja, podtaknil ogenj v podjetju Startech v tržaški industrijski coni. Preiskavo koordinira tožilec Federico Frezza, vodijo pa jo karabinjerji iz Naselja sv. Sergija, ki s policisti političnega oddelka Digos ugotavljajo, ali sta požara v podjetju povezana s požarom, ki je dan kasneje izbruhnil pri oddajnikih družbe RaiWay v Ulici Bonomea na Trsteniku.

Osumljenec je zaposlen pri podjetju Startech, ki se nahaja v nekdanji tovarni Flextronics oz. Adriatronics. V zadnjih letih je obrat zamenjal več lastnikov, zaposleni pa so prebrodili številne globoke krize.

Moški je iz zdravstvenih razlogov začasno na bolniškem dopusti. Sledi mu osebje centra za duševno zdravje pri Domju. V preteklosti je namreč kazal znake nestabilnega vedenja, pred časom pa naj bi celo grozil s smrtjo izvršnemu direktorju podjetja Startech. Po rodu je Sicilijanec, veliko let pa živi v Trstu.

Preiskovalci so do njega prišli, potem ko so si pozorno ogledali videoposnetke nadzornih kamer, ki so v kader ujele moškega s kapuco med opravljanjem kaznivega dejanja.