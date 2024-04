Desetletnik in petnajstletnica poškodovana s štirikolesnikom

Koprski policisti so včeraj ob 13.56 posredovali pri Divači, kjer sta bila desetletnik in njegova 15-letna sestra udeležena v nesreči neregistriranega štirikolesnika. Ugotovili so, da je 10-letni otrok vozil neregistriran štirikolesnik po ulici Gregorja Žiberne v Divači od železnice proti lovski koči.

Za njim je sedela 15-letna sestra, ki je med vožnjo prijela krmilo in sunkovito dodala plin. Zatem je izgubila oblast nad vozilom in zapeljala levo izven vozišča, kjer sta se prevrnila. Desetletnik se je lažje poškodoval, petnajstletnica pa si je zlomila roko.

Policisti bodo zoper skrbnika otrok napisali kazensko ovadbo zaradi zanemarjanja mladoletnih oseb. Ugotovili so med drugim, da sta že dan prej z istim štirikolesnikom neodgovorno vozila po Divači. Zaradi prometne nesreče pa bodo napisali še obdolžilni predlog za 15-letnico (neprilagojena hitrost).