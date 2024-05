»Za kaj več zmanjkale izkušnje, mladi potrebujejo "razvojno" ekipo«

Košarkarji Kontovela so si s sobotno prepričljivo zmago proti Sacileju priborili obstanek v deželni C-ligi. S trenerjem Francescom Pericem, ki je pri še nedopolnjenih 28 letih najmlajši slovenski trener v eni od deželnih lig, smo se pogovorili o sezoni in še marsičem. Že tretjo sezono zapored mu pri Kontovelu stoji ob strani Ilja Bufon, ki je uradno spremljevalec ekipe, Peric pa dodaja, da je zanj tudi pomočnik trenerja, saj je vedno prisoten na treningih, in glavni organizator v članski ekipi.

V začetku sezone ste napovedali, da si želite play-off, nato pa se je ta želja izjalovila. Ste danes vseeno zadovoljni z izkupičkom?

Zelo zadovoljen. Letos smo v bistvu z isto ekipo, ki je napredovala iz D-lige - pred sezono se nam je pridružil samo Gabrijel Terčon - dosegli obstanek v višji ligi. Fantje si torej zaslužijo pohvalo. A nasploh moramo biti tudi samokritični, saj je bil play-off dosegljiv. Končalo se je vseeno dobro.

Kaj vam je zmanjkalo do željene končnice?

Oddaljeni smo bili le eno zmago. Kar nekaj tekem smo v prvem delu izgubili le za eno ali dve točki razlike, in to proti ekipam, ki so bile v našem dometu. Zmanjkali so detajli. To so bile tekme, ki bi jih morali zmagati prej, ne v tesnih končnicah. A se ni izšlo.

Vas je bilo kdaj strah, da vam po desetih zaporednih porazih obstanek ne bi uspel?

Ne, čutil sem, da mi fantje in društvo zaupa. Ni bilo enostavno, a smo se kljub temu dvignili. Fante moram pohvaliti, ker so tudi v teh težkih trenutkih redno zahajali na treninge. Vedno nas je bilo vsaj deset. Če moram koga omeniti, pa bi Jana Proja, ki je bil od vseh najbolj konstanten.

Lani vam je bila D-liga precej tesna, lahko torej zapišemo, da je C-liga za vas pravšnja?

Letošnja D-liga (deželna divizija 1) je bila sicer bolj kakovostna od lanske, ker so jo dopolnile nekatere ekipe, ki so se odpovedale C-ligi. Smo pa z obstankom dokazali, da sodimo v višjo ligo. Meddrugim smo premagali tudi Corno di Rosazzo, ki je dolgoletni član te lige, in še Spilimbergo in Basketrieste, ki sta igrala v polfinalu play-offa. Nekaj smo torej dokazali.

Kako pa z mladimi? Ali kdo že trka na vrata?

V ekipi U19 je nekaj perspektivnih fantov. Letos niso igrali članskega prvenstva, kar je škoda. Morda bi potrebovali neko »razvojno« ekipo v deželni diviziji 1, v kateri bi mlajši pridobivali izkušnje. Preskok v člane ni enostaven, dobro je, če bi šli postopoma, tako nekako kot je bilo za Persija in Proja.

Celoten intervju lahko preberete v današnji (torkovi) številki Primorskega dnevnika.