Deskar umrl na Piancavallu

Na Piancavallu je na smučišču Tremol 2 po hudem padcu danes popoldne umrl deskar, so sporočili iz deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores. Na kraj je priletel reševalni helikopter iz kraja Pieve di Cadore, vsa prizadevanja reševalcev, da bi ponesrečencu rešili življenje, pa so bila kljub hitremu posredovanju neuspešna. Izkazalo se je, da gre za okrog 40 let starega ameriškega državljana, ki naj bi bil domnevno v službi v bližnjem ameriškem vojaškem oporišču v Avianu.

Na istem smučišču se je okrog 14. ure poškodoval tudi 13-letni smučar. Reševalci so ga prepeljali v pordenonsko bolnišnico, kjer so zdravniki ugotovili, da se je resneje poškodoval.

Dva smučarja sta se danes poškodovala tudi Na Žlebeh. Eden je utrpel zvin vratne hrbtenice, drugi pa poškodbo noge. Z reševalnima voziloma so ju prepeljali v tolmeško bolnišnico.