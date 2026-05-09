Dežela FJK nudi denarno pomoč za zaposlene matere

Dežela Furlanija - Julijska krajina bo v triletju 2026-2028 družinskim politikam namenila več kot 493 milijonov evrov, v okviru te vsote pa je 139 milijonov evrov namenjenih krepitvi mesečnega dohodka mater in prispevkom za nakup stanovanja.

Ukrepe sta včeraj v Trstu orisala predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga ter odbornica za izobraževanje, delo in družinske politike Alessia Rosolen, po besedah katerih je glavni cilj zoperstaviti se upadu rodnosti ter prispevati k vključevanju žensk iz kulturnih okolij, ki ne spodbujajo njihove integracije, zaposlovanja in neodvisnosti.

Od 14. maja bo tako možno po spletu posredovati vloge za dostop do dveh oblik pomoči. V prvi vrsti bo šlo za prispevek, ki bo dopolnil osebni dohodek žensk, katerim se v obdobju nosečnosti za 20 odstotkov zniža plača. Matere bodo lahko zaprosile za prispevek v višini 250 evrov mesečno za prvih 12 mesecev otrokovega življenja, pri čemer se bo vsota podvojila na 500 evrov mesečno v primeru mladih mater do 30. leta starosti. Prosilke bodo morale biti zaposlene oz. vključene v procese izobraževanja in usposabljanja ter bodo morale imeti družinsko kartico, količnik Isee pa ne bo smel presegati 35.000 evrov.

Drugi ukrep je nepovratni prispevek materam, ki ob rojstvu oz. posvojitvi otroka še niso dopolnile 30. leta, za nakup glavnega stanovanja, ki lahko krije do 50 odstotkov cene le-tega, pri čemer zgornja meja znaša 40.000 evrov. Vrednost nepremičnine pri tem ne sme presegati 200.000 evrov in ne sme biti vključena med luksuzna stanovanja. Pogoj za koriščenje prispevka je neprekinjeno redno bivanje na ozemlju FJK in vsaj petletno redno bivanje v stanovanju, kupljenem s pomočjo prispevka.