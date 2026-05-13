V Italiji je četrtina otrok revnih

Blaginja otrok ne narašča sorazmerno z bogastvom države. Na zdravje, počutje in prihodnje možnosti najmlajših ključno vpliva družbena neenakost, ki zapira dostop do izobraževanja, zdravstvenega varstva in kakovostnega bivanja. Na to opozarja Unicef v poročilu Neenake možnosti – Otroci in ekonomska neenakost, ki preučuje povezavo med ekonomskimi neenakostmi in blaginjo otrok v 44 državah OECD in drugih državah z visokimi dohodki.

Poročilo izpostavlja, da je treba blaginjo meriti predvsem s tem, kako država varuje otroke, ki imajo najmanj. Italija je tako med državami z najvišjim tveganjem revščine otrok, Slovenija pa med tistimi, kjer je to tveganje najnižje.

Italija in Slovenija sta si na splošni lestvici blaginje otrok blizu: Italija je med 37 državami na 12. mestu, Slovenija pa na 13. mestu. Toda podrobnejši pogled razkrije več pomembnih razlik, začenši z razkorakom pri dohodkovni revščini. Po podatkih Unicefa ta v Sloveniji znaša 10,7 %, v Italiji pa 23,2 %. Unicef Italia ob tem opozarja na izrazit razkorak pri šolskih dosežkih: med otroki iz najbogatejšega razreda jih 84 % dosega osnovno raven znanja matematike in branja, med otroki iz najrevnejšega razreda pa manj kot 45 %.