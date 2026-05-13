Lokalni policisti ob Conanovi pomoči prestregli dva razpečevalca mamil

Lokalni policisti so med rednim nadzorovanjem tržaških ulic opazili sumljiva moška, ki sta si ob cesti v bližini Ulice Marchesetti izmenjala nekaj predmetov. Ustavili so ju in preiskali. Ob pomoči psa Conana, izurjenega za boj proti mamilom, sta pri enem odkrila nekaj več kot gram kokaina in nekaj gramov marihuane, pri drugem pa so našli 15,69 grama heroina. Mamila so zasegli in oba prepeljali na poveljstvo. Prvega so ovadili zaradi posesti z namenom razpečevanja mamil. Preiskali so nato stanovanje drugega, kjer so odkrili še nekaj več kot 50 gramov hašiša in marihuano. Moškega so aretirali in ga odvedli v hišni pripor.