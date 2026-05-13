Marsikje so se danes prebudili v zimsko jutro

Po včerajšnjem prehodu izrazite hladne vremenske fronte so se temperature ponoči ponekod spustile na zimske vrednosti. Jutro je bilo povsod za ta čas mrzlo, čez dan pa bodo sončni žarki prijetno segrevali ozračje in se bo živo srebro ponekod povzpelo do okrog 20 stopinj Celzija.

V gorah je živo srebro marsikje padlo pod ničlo. Najnižjo nočno temperaturo v FJK je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje namerila pri Beli peči, kjer se je živo srebro spustilo na -4,7 stopinje Celzija. V Plodnu so davi namerili -3,6 stopinje Celzija, na Višarjah, ki jih je včeraj pobelil sneg, pa -1,7 stopinje Celzija. Na Kraški planoti je bilo najhladneje pri Briščikih, kjer so namerili najnižjo nočno temperaturo 5 stopinj Celzija, na Goriškem pa po uradnih podatkih deželne agencije Arpa v Koprivnem, 6 stopinj Celzija.

Danes bo pretežno jasno z morebitno občasno zmerno oblačnostjo.

Od jutri pričakujemo novo nekajdnevno poslabšanje s padavinami.