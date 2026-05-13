Pod nadstreškom gostilne zagorelo zaradi cigarete

Proti Jagodju so včeraj malo pred poldnevom hiteli policisti, gasilci in reševalci, poročajo Primorske novice. Zagorelo je pod nadstreškom že nekaj časa zaprtega gostinskega lokala. Po prvih ugotovitvah policistov naj bi začelo goreti zaradi cigaretnega ogorka, ki ga je odložil 62-letni tuji državljan.

Prodajalke v bližnjem marketu so okoli 11.40 opazile, da se izpod nadstreška kadi in hip zatem ugotovile, da je pri zunanjem točilnem pultu na terasi lokala začelo goreti. Ena od prodajalk je hitro skočila čez pult in rešila moškega, ki si je tam uredil začasno ležišče. Mimoidoči, gostje bližnjega lokala in zaposleni iz trgovine so začeli požar nemudoma gasiti, ogenj naj bi že zajel del nadstreška.

Požar so nato pogasili koprski poklicni gasilci in njihovi kolegi iz izolskega prostovoljnega gasilskega društva. Reševalci nujne medicinske pomoči so oskrbeli opečeno prodajalko in jo odpeljali v izolsko bolnišnico, kjer so ji oskrbeli opekline na roki.

Na koprski policijski upravi so pojasnili, da policisti preiskujejo sum kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. 62-letni bolgarski državljan naj bi na terasi gostinskega lokala prižgal cigareto, kmalu zatem pa naj bi zagorelo.