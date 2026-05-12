Od četrtka pričakujejo zgoščen promet na slovenskih avtocestah

Ob prihajajočih praznikih v tujini na slovenski avtocestni agenciji Dars opozarjajo na pričakovano povečan promet na slovenskem avtocestnem omrežju. V četrtek naj bi bile prve večje zgostitve zaradi praznika vnebohoda, ko bo dela prost dan v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji in na Nizozemskem. Promet bo povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški, so sporočili iz Darsa.

Glede na nekoliko slabšo vremensko napoved pričakujejo nekoliko manj prometnih obremenitev, kljub temu pa je lahko povečan že v sredo. V četrtek bi se zgostitev začela v jutranjih urah, ko se bodo tranzitni prometni tokovi združili z domačimi prometnimi konicami.Voznikom svetujejo, da naj računajo na daljše potovalne čase, se prej odpravijo na pot in spremljajo aktualne prometne informacije. V obratni smeri, proti notranjosti Slovenije in naprej proti Avstriji, pa bo promet izraziteje povečan v nedeljo.

Povečan tranzitni turistični promet se bo zaradi praznikov v evropskih državah nadaljeval tudi v prihodnjih tednih.Naslednji izrazito prometno obremenjen konec tedna bo 25. maja zaradi binkoštnega ponedeljka, ko bo dela prost dan v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji, na Nizozemskem in Madžarskem. Poleg tega se začnejo počitnice v nemških zveznih deželah Bavarska in Baden-Württemberg. Povečan promet proti Hrvaški pričakujejo predvsem 22. in v obratni smeri 25. maja.4. junija sledi še praznik svetega rešnjega telesa, ko bo promet znova močno povečan že od jutranjih ur v smeri iz Avstrije proti Hrvaški, 8. junija pa v obratni smeri. Takrat se bodo zaključile tudi počitnice v nemških zveznih deželah.

Daljše zastoje in povečano gostoto prometa, izraziteje ob binkoštnih praznikih in prazniku svetega rešnjega telesa, pričakujejo predvsem na gorenjski, primorski, štajerski in podravski avtocesti med Šentiljem in Gruškovjem in na ljubljanskem avtocestnem obroču, zlasti na zahodni ljubljanski obvoznici med predorom Šentvid in Brezovico.Zgostitev prometa pričakujejo tudi na območjih delovnih zapor ter mejnih prehodov, predvsem Gruškovje proti Hrvaški ter Šentilj in Karavanke proti Avstriji, so navedli v sporočilu za javnost.

Ob teh praznikih tradicionalno prihaja do največjih prometnih obremenitev, saj se začne izrazitejši turistični promet proti morju, hkrati pa v Sloveniji še vedno potekajo redne delovne in šolske obveznosti, zaradi česar ostajajo jutranje in popoldanske prometne konice zelo izrazite, so pojasnili pri Darsu.