Dežela junakov letos zbrala rekordnih 1,3 milijona evrov za počitnice otrok

Ekipa Radia 1 s Cenetom Prevcem je včeraj na Debelem rtiču uspešno zaključila humanitarno kolesarsko akcijo Dežela junakov. Ustvarjalci so na zaključnem dogodku razkrili letošnji rekordni znesek zbranih sredstev. Z zbranimi 1,37 milijona evri bodo letos na morje peljali več tisoč otrok, so sporočili z Radia 1.

Fundacija Radia 1 in nekdanji smučarski skakalec Cene Prevc sta letos prevzela krmilo dobrodelne akcije, ki je v preteklih letih delovala pod imenom Deželak Junak in ki jo je vodil Miha Deželak. Akcija že dvanajsto leto zapored združuje Slovenijo s ciljem zbiranja sredstev za otroke iz socialno šibkih družin, ki si sami ne morejo privoščiti počitnic na morju.

Cene Prevc je z ekipo v zadnjih dneh s kolesom in kvadrociklom prekrižaril celotno državo in med drugim obiskal tudi Maribor, kjer so ga prejšnji petek ob Stari trti množično pričakali podporniki humanitarne akcije. Ljudje so v času akcije s poslanimi SMS-sporočili in z donacijami podjetij ponovno zbirali sredstva, pri čemer tri sponzorska podjetja vedno v celoti pokrijejo vse stroške izvedbe in organizacije samega kolesarjenja. S tem pristopom organizatorji zagotovijo, da čisto vsa zbrana donatorska sredstva dejansko dosežejo tiste, ki jih najbolj potrebujejo.

Na vrhuncu včerajšnjega dogodka, ki so se ga udeležili številni otroci, ki že letujejo na obali, so organizatorji razkrili letošnjo končno številko. Dobrotniki so letos zbrali točno 1.379.263 evrov, s čimer so presegli vse pretekle rekorde.