Dežele podpirajo strožje ukrepe za necepljene

Covidno zeleno potrdilo bo v Italiji še naprej nepogrešljiv pripomoček, a obeta se prevetritev pravil za njegovo uporabo, pogoje pridobitve in čas trajanja. Vladni predstavniki so včeraj prisluhnili zahtevam predsednikov deželnih vlad, ki si ob vzpenjajoči se krivulji okužb želijo zajezitvenih ukrepov, ne želijo pa, da bi ti prizadeli cepljene ljudi. V prihodnjih dneh bo torej po posvetovanju s strokovno skupino za covid-19 padla tudi odločitev, kako naprej.

»Gre za zelo delikaten čas, v katerem ocenjujemo odločitve, ki jih bomo morali sprejeti v interesu države v sklopu odprte fronte v boju proti virusu,« je dejal zdravstveni minister Roberto Speranza, ki poudarja, da bo v prihodnjih dneh ključnega pomena obvladovanje krivulje okužb. Pri tem bodo pomembno vlogo odigrali poživitveni odmerki, ki jih bodo začeli vbrizgavati že po petem (in ne več šestem) mesecu od drugega odmerka, je sporočil minister. Njegovo napoved je sinoči potrdila italijanska agencija za zdravila Aifa, ki je sinoči prižgala zeleno luč za anticipiranje poživitvenega odmerka. Z naraščanjem okužb se veča tudi zasedenost covidnih oddelkov: združenje anesteziologov, specialistov za reanimatologijo in intenzivno nego (Siaarti) svari, da smo sredi četrtega vala epidemije in da Italija v teku meseca dni tvega, da bodo vsi intenzivni oddelki polni.

Vlada tuhta, kako bi lahko »privila« rabo covidnega potrdila, zato je v zadnjih dneh slišati o novem »super green passu«, s katerim bi radi preprečili ponovno ustavitev javnega življenja, ki bi med drugim skalila tudi bližajoči se praznični čas. V javnosti kroži več hipotez o tem, kako se bo »novo« covidno potrdilo razlikovalo od dosedanjega. Znano je, da bodo skrajšali veljavnost potrdila po cepljenju, ki trenutno traja 12 mesecev, ni pa še določeno, koliko naj bi odščipnili – tri ali celo šest mesecev. Vse kaže, da je smer, proti kateri plujemo, ta, da bi cepljeni imeli nekaj več »svobode« od tistih, ki še vedno odklanjajo cepljenje proti covidu-19.