»Deželna vlada FJK proti drugemu tiru Divača - Koper«

Deželna vlada Furlanije - Julijske krajine odločno nasprotuje sedanjemu projektu gradnje drugega tira železnice med Divačo in Koprom. Tako zatrjuje v tiskovni noti Fabio Scoccimarro, ki je v deželni vladi pristojen za okolje. Projekt po njegovih besedah resno ogroža Naravni rezervat doline Glinščice, kateremu bi lahko prizadejal nepopravljivo škodo. »V okviru odnosov z Italijo in FJK ni dopustno, da se slovenska vlada ne meni za okoljsko tematiko in ne izvaja postopkov, ki jih predvidevajo mednarodni odnosi,« je zapisal Scoccimarro. Predsednik dežele Massimiliano Fedriga se osebno sicer ni izpostavil, o drugem tiru ni govoril niti na zasedanju Skupnega odbora Slovenija–FJK novembra leta 2019.

Scoccimarro svari pred morebitno okoljsko katastrofo, saj naj bi podzemni predori, predvideni v projektu, »lahko povzročili izsušitev reke Glinščice in Osapske reke«. Na to je deželna vlada po njegovih besedah v preteklosti opozorila na dvostranskih srečanjih in v pisnih sporočilih predsednika Fedrige nekdanjemu predsedniku italijanske vlade Giuseppeju Conteju ter nekdanjemu okoljskemu ministru Sergiu Costi, je spomnil Scoccimarro. Ta dodaja, da predvidevajo mednarodni sporazumi v takih primerih pozitivno mnenje sosednje države, »kaže pa, da nameravajo slovenske oblasti vseeno odpreti gradbišče«. Novo italijansko vlado in evropske poslance bo pozval, naj ukrepajo za takojšnjo ustavitev gradbišča.

S tiskovno noto se je nasprotovanju projektu pridružila predstavnica opozicijske Demokratske stranke, Scoccimarrova predhodnica Sara Vito. Spomnila je, da je deželna vlada Debore Serracchiani v letih 2013 in 2015 od Slovenije zahtevala pojasnila in večja zagotovila, stališče pa se ni spremenilo. »Naše parlamentarce bomo zaprosili, naj se aktivirajo pri vladi,« je napovedal deželni sekretar stranke Cristiano Shaurli.

Pred dnevi je družba 2TDK s podjetjem Kolektor CPG podpisala pogodbo za glavna gradbena dela na drugem tiru, s slovenskim podjetjem sodelujeta še dva turška partnerja.