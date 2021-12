Deželni svet FJK izglasoval proračun

Deželni svet Furlanije - Julijske krajine je z glasovi desnosredinske večine in ob nasprotovanju opozicije ponoči izglasoval proračun za leto 2022 in triletje 2022-2024 ter s tem povezan zakon o stabilizaciji javnih financ. Gre za 4,7 milijarde evrov vreden dokument, ki je po besedah predsednika deželne vlade Massimiliana Fedrige osredotočen na razvoj, rast in družino ter cilja k stabilizaciji rasti s krepkim vlaganjem v privabljanje investicij in v rast proizvodnih dejavnosti ter ustvarjanje novih zaposlitvenih priložnosti. Iz opozicije so se kritično oglasili Furio Honsell (Open FJK), Massimo Moretuzzo (Pakt za avtonomijo), Tiziano Centis (Občani), Cristian Sergo (Gibanje petih zvezd) in Roberto Cosolini (Demokratska stranka), ki so finančnemu dokumentu očitali pomanjkanje kakovostnega skoka in trajnosti, pomanjkljive izbire na področju okolja, upravni večini pa, da ni izkoristila pomembnih sredstev, ki jih je imela na voljo, da bi ugotovila strukturne ukrepe. Prav tako so večini očitali nepripravljenost na sprejemanje predlogov iz opozicije, saj je deželni svet sprejel komaj kakih 20 odstotkov vseh 550 vloženih popravkov, v glavnem pa je šlo za popravke, ki jih je iznesla sama deželna vlada.

Deželni svet je skupaj z desetim členom finančnega manevra in priloženimi amandmaji deželnega odbora izglasoval tudi porazdelitev sredstev iz državnega zaščitnega zakona za slovensko manjšino št. 38/2001. Šlo je za deset milijonov evrov, pri čemer je obveljal amandma odbornika za krajevne avtonomije in manjšine Pierpaola Robertija, ki je za delovanje manjšinskih organizacij namenil 6,1 milijona evrov, za rabo slovenščine v javni upravi 2,1 milijona, za videmsko pokrajino in rezervacijo pa po 900.000 evrov. Tako ni prodrl popravek Roberta Cosolinija (DS), ki je predlagal, naj se postavka za manjšinske organizacije poviša na 6,3 milijona evrov, tista za videmsko pokrajino pa zniža na 700.000 evrov. Odbornik Roberti je pri tem poudaril, da se je o potrebi po povišanju zneska za videmsko pokrajino izrekla deželna posvetovalna komisija za slovensko manjšino.

Drugače je deželni svet soglasno sprejel tudi predlog Igorja Gabrovca (Slovenska skupnost) o obnovitvi prispevka v višini 10.000 evrov za delovanje deželne koordinacije agrarnih skupnosti.