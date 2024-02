Dijaki ne smejo na srečanje z Gobettijem o fojbah

Zgodovinar Eric Gobetti, ki se že dolgo časa strokovno ukvarja s tragično zgodovino naših krajev, v očeh desnice velja za zanikovalca fojb. Zaradi tega so njegova predavanja širom po Italiji predmet kritik in napadov s strani desnih strank. Kdaj se je tudi zgodilo, da je javna srečanja z njim morala varovati policija in kdaj tudi, da so občinske uprave v zadnjem trenutku odrekle ne samo pokroviteljstvo nad srečanji z Gobettijem, pač pa tudi javne dvorane, kjer bi se morale te pobude odvijati.

Do pravega političnega škandala je prišlo v Markah, kjer je v zadnjem trenutku ravnatelj Arturo Verna odpovedal navzočnost dijakov klasičnega liceja Trebbiani na srečanju z Gobettijem, ki bi se moralo odvijati med šolskim poukom, a izven šolskega poslopja v neki bližnji dvorani. Ravnatelj je odpovedal sodelovanje dijakov na srečanju o dnevu spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre, potem ko ga je krajevna poslanka Lige Giorgia Latini javno napadla zaradi srečanja z Gobettijem, ki po njenem prepričanju zanika obstoj fojb.

Zastopnica stranke Mattea Salvinija je podpredsednica poslanske komisije za kulturo. S poslanko Latini je potegnil tudi deželni odbornik v Markah Andrea Antonini, sicer njen strankarski kolega

Pobudo za srečanje z Gobettijem je dal inštitut za odporniško gibanje v Markah, ki meni, da o fojbah žal prevladuje »ena sama enosmerna razlaga, ki ne omogoča objektivnega in celovitega poznavanja zgodovinskih dejstev.«