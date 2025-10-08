Direktor ponarejal poročila kemijskih analiz

Koprski kriminalisti so konec septembra zaključili kriminalistično preiskavo in na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo zoper 45-letnega direktorja gospodarske družbe s sedežem na območju koprske policijske uprave zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja ponarejanja listin, poročajo Primorske novice.

Preiskava se je začela na podlagi obvestila Inšpektoratu RS za okolje in energijo. Kriminalisti so po prejemu obvestila, v kateri so bili zaznani razlogi za sum, da je bilo storjeno zgoraj navedeno kaznivo dejanje, nadaljevali z zbiranjem obvestil in pridobivanjem dokumentacije. Prav tako so pri osumljencu opravili hišno preiskavo, kjer so mu zasegli elektronske naprave, ki so jih preiskali.

Na podlagi zbranih dokazov je bilo ugotovljeno, da je osumljeni direktor družbe, ki se ukvarja z okoljskimi, kemičnimi in laboratorijskimi analizami vode, zraka, odpadkov in zemljin, zaposlil poklicnega kemika, ki je bil član združenja kemikov in fizikov. Kemik je v tej družbi opravljal redno delo ter v okviru svojih pristojnosti, v imenu omenjenega združenja, tudi elektronsko podpisoval in žigosal poročila o kemičnih laboratorijskih analizah, s čimer je poročilom slovenske družbe dodeljeval garancijo strokovne preverjenosti in kakovosti.

Preiskava je razkrila, da je osumljeni 45-letnik leta 2023 izdelal 30 poročil, za katera je vedel, da jih kemik ne bo strokovno odobril, podpisal ali ožigosal, zato je sam, brez vednosti kemika, v ta poročila vstavil ponarejene elektronske podpise in žige kemika ter združenja. Ta ponarejena poročila je nato osumljeni uporabil kot prava in jih posredoval italijanskim naročnikom analiz ter zanje prejel plačilo.

Za kaznivo dejanje ponarejanje listin je predpisana zaporna kazen do dveh let.