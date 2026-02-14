V reškem pristanišču tovorna ladja trčila v Titov Galeb

Sinoči je v reškem pristanišču med izplutjem turška tovorna ladja Deniz Akay trčila v Titov Galeb. V nesreči se ni nihče poškodoval, nastala pa je, kot kaže, večja gmotna škoda, ki jo trenutno še ocenjujejo.

V nekdanji Titovi ladji Galeb, ki so jo pred nedavnim obnovili in je privezana ob pomolu Molo longo v reškem pristanišču, reške mestne oblasti urejujejo muzej, pri čemer menijo, da bo lahko postala pomembna turistična atrakcija.

Kot kaže, je nesrečo povzročila okvara na motorju ladje Deniz Akay. Oblasti so turški tovorni ladji prepovedale izplutje iz pristanišča do konca tehničnega preverjanja in preiskave o nesreči.