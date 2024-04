Dnevnik Fortunata Mikuletiča tudi v italijanščini

Tržaški odvetnik Fortunat Mikuletič (1888-1965), ki so ga fašistične oblasti med drugo svetovno vojno konfinirale v kraj Casoli (pokrajina Chieti v Abrucih), je o svojih doživetjih v internaciji pisal v Primorskem dnevniku in o tem pripravil tudi številne oddaje za Radio Trst A. Goriška Mohorjeva družba je leta 1974 njegove dnevniške zapise (v glavnem so izšli v obliki podlistka v našem dnevniku) posthumno izdala v knjigi Internatitis, ki je pravkar doživela italijanski prevod. Knjigo z naslovom Internatite (založba Round Robin) je uredil zgodovinar Giuseppe Lorentini, vodja dokumentacijskega centra v Casoliju, v italijanščino pa prevedel Ravel Kodrič. Lorentini je o Mikuletiču napisal tudi diplomsko disertacijo.

Italijanski zgodovinar je Mikuletičevo zapuščino med drugim raziskoval v arhivu Primorskega dnevnika in na odseku za zgodovino in etnografijo Narodne in študijske knjižnice. V ljubljanskem Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije si je med drugim ogledal tam shranjene slike Ljuba Ravnikarja (1905-1973), akademskega slikarja, ki je z Mikuletičem delil konfinacijo v Casoliju in v bližnjem Corropoliju. Umetnik, ki je bil prej sošolec in nato pomočnik padlega tigrovskega voditelja Danila Zelena, je upodobil vsakdanje življenje v konfinaciji. Nekatere njegove slike so v knjigi Internatite, ki je v slovenskem izvirniku že zdavnaj razprodana, zato bi jo bilo dobro ponatisniti.

Knjigo bodo v petek, 5. aprila ob 17.30 predstavili v tržaškem Novinarskem krožku.