Do konca leta bodo nove table nared

Do konca leta bodo v Kopru pripravili novo grafično podobo tabel z zgodovinskimi imeni trgov in ulic, ki so večinoma v italijanskem jeziku in istrobeneškem narečju, nam je včeraj potrdil Damian Fischer, predsednik Strokovne komisije za področje toponomastike Mestne občine Koper. Do konca leta bo torej nared grafična podoba, ni pa še znano, kdaj bodo nove table dejansko postavljene, saj je pred tem treba pridobiti raznovrstna dovoljenja, je pojasnil.

Naj spomnimo, da je inšpektorat za kulturo in medije koprski občini očital kršitev zakona o javni rabi slovenščine, ker na tablah z zgodovinskimi hodonimi ni bilo slovenskih ustreznic, zato je bila ukazana odstranitev tabel. Koprski župan Aleš Bržan pa jih je dal protestno obrniti, tako da so dejansko ostale na mestu, le napisi niso bili več čitljivi, saj so gledali proti fasadam. Tako odločitev inšpektorata kot odziv župana sta v javnosti sprožila polemike.

Glede iskanja ustrezne rešitve, ki bi odpravila zagato, so zato stekli pogovori z Ministrstvom za kulturo. Da so uspeli doseči kompromis, je septembra po delovnem sestanku s koprskim županom Alešem Bržanom potrdila že ministrica za kulturo Asta Vrečko. Takrat je dejala, da se na ministrstvu zavedajo, da koprska mestna občina velja za eno najbogatejših z vidika kulturne dediščine in da zanjo skrbijo zgledno, zato se ji zdi pomembno, da celotno breme tega ni na plečih občine, saj je kulturna dediščina skupna dobrina celotne države.