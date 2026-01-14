Do petka jugozahodna vremenska slika, nato se vrača burja

Jugozahodna vremenska slika, ob kateri s šibkimi tokovi doteka proti severnemu Sredozemlju zelo vlažen zrak, bo vztrajala do vključno petka. Od sobote bo soliden anticiklon nad evropskim severovzhodom preusmerjal proti nam bolj suhe in nekoliko hladnejše tokove. Zapihala bo šibka do zmerna burja, postopno bo več sonca. Ozračje se bo prečistilo.

Od danes do vključno petka bo povečini oblačno in ponekod zamegljeno. Ponekod bo lahko občasno rosilo. Temperature se ne bodo bistveno spremenile. Ozračje bo stagniralo, v nižjih slojih se bodo kopičila onesnaževala.

V soboto bo, kot kaže, sprva še povečini oblačno. Čez dan bo zapihala burja in se bo oblačnost začela trgati. Odstotek relativne vlage se bo postopno zmanjšal, burja bo prevetrila ozračje.

V nedeljo kaže na povečini sončno vreme. Pihala bo šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 8 stopinj Celzija ali rahlo višje.