Po skoraj 30 letih odstranili vse mine

Na Hrvaškem so končali projekt razminiranja celotnega območja, ki so ga ogrožale protipehotne mine. Skupno so uničili več sto tisoč eksplozivnih sredstev, ki so bila postavljena v času vojne na Hrvaškem med letoma 1991 in 1995.

»Hrvaška je država brez nevarnosti min. Po skoraj 30 letih smo končali razminiranje v skladu z ottawsko konvencijo,« je ob praznovanju mednarodnega dneva civilne zaščite in dneva civilne zaščite na Hrvaškem, ki sta sicer oba 1. marca, dejal minister za notranje zadeve Davor Božinović. Skupno so v projektu razminiranja na Hrvaškem po njegovih besedah odstranili skoraj 107.000 minskih eksplozivnih sredstev in 407.000 neeksplodiranih ubojnih sredstev, kar je označil za tehnični uspeh ter za izpolnjeno moralno obveznost do žrtev in njihovih družin.

Od leta 1996, ko je bila skoraj četrtina države ogrožena zaradi min, je bilo v eksplozijah protipehotnih min skupno ranjenih 650 ljudi. Od teh jih je zaradi poškodb umrlo več kot 200, med njimi več deset pirotehnikov. V razminiranju je sodelovalo več kot 2000 pirotehnikov, Hrvaška pa je za protiminsko delovanje namenila več kot milijardo evrov evropskih in lastnih sredstev.Ottawska pogodba iz leta 1997 prepoveduje uporabo, kopičenje zalog, proizvodnjo in prenos protipehotnih min. Zahteva tudi zagotavljanje pomoči žrtvam ter odstranjevanje in uničevanje zalog. Podpisalo jo je 160 držav in ozemelj.