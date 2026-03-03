Skoraj tretjina žensk v Evropski uniji je doživela nasilje

Skoraj tretjina žensk v Evropski uniji je doživela neko obliko nasilja, kaže danes objavljeno poročilo o nasilju na podlagi spola v EU. V Sloveniji jih je nasilje doživelo 22,5 odstotka, v Italiji pa 18,3 odstotka. Kaže tudi, da je nasilje nad ženskami zelo razširjeno in vse bolj digitalno, institucije, ki naj bi ga obravnavale in preprečevale, pa ga prezrejo.

V Agenciji EU za temeljne pravice (FRA) so izpostavili, da danes objavljeno poročilo kaže, da je desetletje po tem, ko so objavili prvo prelomno študijo o nasilju nad ženskami, tovrstno nasilje v EU kljub velikemu napredku na področju zakonodaje in politike še vedno močno razširjeno. Agencija FRA, evropski statistični urad Eurostat ter Evropski inštitut za enakost med spoloma (EIGE), ki so skupaj izvedli raziskavo, so zato pozvali Evropsko unijo, naj zakonodajo, politiko in prakso uskladi z izkušnjami žensk, saj obseg neprijavljenega nasilja kaže, da sistemi ne delujejo ustrezno.

Poročilo kaže, da so nasilje v intimnih partnerstvih, psihološko, ekonomsko in kibernetsko nasilje med najbolj razširjenimi oblikami nasilja, vendar pogosto tudi med najmanj prepoznavnimi, saj je v anketi kar 30,7 odstotka odraslih žensk povedalo, da so od svojega 15. leta doživele psihično ali/in spolno nasilje. Največ - 57,1 odstotka - jih je bilo na Finskem, najmanj pa v Bolgariji - 11,9 odstotka. V Sloveniji je nasilje doživelo 22,5 odstotka vprašanih žensk.

Da jih je fizično poškodoval intimen partner, je dejalo 7,7 odstotka vprašanih žensk, 17,2 odstotka pa, da so doživele spolno nasilje, vključno s posilstvom ali druge spolne napade. O slednjem je največ žensk poročalo na Švedskem - 17,6 odstotka, sledita Slovaška s 14,6 odstotka in Madžarska s 13,7 odstotka ter 13,1 odstotka žensk v Luksemburgu. Slovenija je v spodnji polovici s štirimi odstotki žensk, ki so doživele spolno nasilje, najmanj pa jih je v Bolgariji - 2,2 odstotka.