V hrvaške vojašnice se vračajo naborniki

Hrvaške vojašnice bodo v ponedeljek prvič po 17 letih sprejele novo generacijo nabornikov. Od skupno 800 nabornikov, ki se bodo usposabljali v naslednjih dveh mesecih, je več kot polovica prostovoljcev, desetina pa je žensk. Ugovor vesti je izrazilo deset vpoklicanih.

Hrvaški minister za obrambo Ivan Anušić je v ponedeljek, teden pred začetkom izvajanja obveznega služenja vojaškega roka, izrazil zadovoljstvo nad velikim zanimanjem mladih za vojaško usposabljanje in poudaril, da so jih rezultati pozitivno presenetili.Med skupno 800 naborniki, ki se bodo usposabljali naslednja dva meseca, je 446 prostovoljcev, kar je več kot polovica vseh vpoklicanih, je izpostavil na novinarski konferenci.

Prostovoljci so tisti moški, ki nimajo obveznosti služenja, ker so starejši od 19 let, vendar so se kljub temu prijavili, in ženske, za katere obvezno služenje vojaškega roka na Hrvaškem ne velja. Med naborniki je 82 žensk - nekaj več kot deset odstotkov vseh. Preostali so novinci, rojeni leta 2007, ki so zavezani obveznemu služenju. Na zdravniški pregled so v januarju povabili 1500 mladih. Uspešno ga je opravilo 85 do 90 odstotkov kandidatov, 12 se jih na pregledu ni zglasilo in jim grozi prekrškovni postopek, ugovor vesti pa je izrazilo deset novincev, je povedal direktor uprave za kadrovske zadeve na ministrstvu za obrambo Ivan Jušić.

Nabornike bo v vojašnicah v Kninu, Slunju in Požegi usposabljalo skupno 80 inštruktorjev. Med dvomesečnim usposabljanjem bodo vsak mesec prejeli 1100 evrov, ta čas pa se jim bo štel v delovno dobo. Po koncu bodo lahko nadaljevali kariero v vojski oziroma na ministrstvu za obrambo, preostali pa bodo razporejeni med rezerviste. Prednost bodo imeli tudi pri zaposlovanju v državnih, regionalnih in lokalnih organih.