Župan šolarjem obljubil možnost uporabe nove telovadnice

Medtem ko otroci šentjakobskega vrtca ter osnovne in nižje srednje šole s slovenskim jezikom že vrsto let telovadijo v premajhni in neustrezni telovadnici, na območju nekdanje gostilne Pavan v Ulici Frausin na drugi strani ceste pospešeno nastaja nov športni objekt. Gradbišče in slovensko večstopenjsko šolo je danes dopoldne obiskal župan Roberto Dipiazza, ki je zagotovil, da bo šola nove prostore lahko uporabljala brezplačno. Obenem je napovedal, da bo občinskim uradom predlagal preureditev Ulice Frausin v peš cono, kar je vodstvo šole pozdravilo z navdušenjem.

Ura je odbila deset, ko je župan prišel na gradbišče. To si je ogledal v družbi ravnateljice šentjakobske šole Loredane Guštin, bivšega ravnatelja Marijana Kravosa in bivšega občinskega svetnika Igorja Svaba. Na pobudo slednjih dveh je že sredi februarja prišlo do neuradnega sestanka z županom, ob katerem je ta obljubil obisk gradbišča in šole. Včeraj so si vsi skupaj najprej ogledali notranje prostore nastajajoče telovadnice. Dela naj bi bila zaključena aprila letos, ni pa še jasno, ali jo bodo učenci lahko začeli uporabljati že s prihodnjim šolskim letom. Ravnateljica je pred županom poudarila, da otroci nujno potrebujejo primeren prostor za rekreacijo.

Z gradbišča so se nato preselili v šolsko vežo, kjer so otroci župana pričakali s kulturnim programom. Najprej so v slovenščini zapeli malčki šentjakobskega vrtca, nato pa še osnovnošolci. Srednješolci pa so izrekli dobrodošlico v slovenščini in italijanščini. Župan se jim je v obeh jezikih zahvalil ter poudaril, da so mu pripravili prav prijetno presenečenje. Na betonskem dvorišču se je nato prepričal o slabostih šolskega objekta. Videl je, da na več mestih odpada omet. »To bomo poskusili čim prej popraviti,« je obljubil. Ena od učiteljic je poudarila, da so otroke pred začetkom gradnje nove telovadnici na drugi strani ceste redno peljali na zeleno dvorišče bivše gostilne Pavan. Župan je odgovoril, da bodo sedaj imeli na voljo veliko in sodobno telovadnico. Glede na to, da je župan omenil možnost ureditve peš cone v Ulici Frausin, je iz novinarskih vrst prišlo vprašanje, če bi tam lahko zasadili drevesa. Odgovoril je, da bi prav gotovo lahko postavili cvetlične lonce z rastlinjem. Na pol v šali, na pol zares je tudi dodal, da bo šoli podaril tudi nekaj rastlinja za olepšanje dvorišča, ki je trenutno povsem betonsko. Ko je župan zapustil šentjakobsko šolo, je ravnateljica Loredena Guštin povedala je, da je zadovoljna z obiskom, saj so prejeli zagotovila za uporabo telovadnice, in upa, da se bodo te obljube tudi uresničile.