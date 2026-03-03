Na Gradiščanskem počečkali dvojezične table

Neznanci so v noči s sobote na nedeljo na Gradiščanskem s črnim sprejem prekrili hrvaška imena na več dvojezičnih tablah.

Gradiščanska - najmanjša avstrijska zvezna dežela po številu prebivalcev - je od nekdaj prava mešanica kultur, tega pa se ni vedno smatralo kot bogastvo. Marsikdo ga očitno tudi še danes ne. V nedeljo so se namreč prebivalci Štikaprona in Vorištana, dvojezičnih občin v okraju Železno - Okolica, prebudili z začrnjenimi hrvaškimi imeni vasi.

Županja Štikaprona Isabella Radatz-Grauszer in župan Vorištana Christoph Wolf sta obsodila sovražni vandalizem, Wolf je tudi napovedal tožbo zoper neznance. Glasnik gradiščanske policije Helmut Marban je gradiščanski izpostavi avstrijske radiotelevizije ORF dejal, da bodo sprožili preiskavo. »Na žalost se takšne stvari vedno spet dogajajo,« je dodal.

Hrvaška krovna organizacija na Gradiščanskem je napad obsodila kot »jasen poskus rušenja mirnega sožitja in več stoletne kulturne raznolikosti naše regije«. Tudi Center avstrijskih narodnih skupnosti je obsodil oskrunitev in opozoril, da ne gre za osamljen primer. Spomnili so denimo na obsežno mazaško akcijo lani jeseni na južnem Koroškem.

Dejanje vandalov so obsodile vse večje stranke, od na Gradiščanskem vladajoče koalicije socialdemokratov in Zelenih, do desnosredinske Ljudske stranke (ki jo na Gradiščanskem vodi Hrvat Christoph Zarits) in skrajno desne Svobodnjaške stranke.