Dodatnih petsto tisoč evrov za slovensko manjšino predvidoma že v letu 2026

Senator Južnotirolske ljudske stranke (SVP) Meinhard Durnwalder uspešno predlagal, da bi do zvišanja finančne dotacije v okviru zaščitnega zakona prišlo že prihodnje leto

Jaruška Majovski |
Rim |
20. dec. 2025 | 19:14
Četrti proračun Melonijine vlade se ni rodil pod srečno zvezdo in njegovo sprejemanje ne poteka tako hitro in gladko, kot so načrtovali. To med drugim dokazuje intenzivno dogajanje v senatnem proračunskem odboru, kjer so danes prikimali predlogu proračuna, prav tam pa je prišlo tudi do zasuka v povezavi s povečanjem finančnih sredstev za slovensko narodno skupnost v Italiji: dodatnih 500.000 evrov bo predvidoma na voljo že v letu 2026 in ne šele leta 2027.

Sprva je namreč kazalo, da je vladna večina v odboru sprejela amandma senatorja Južnotirolske ljudske stranke (SVP) Meinharda Durnwalderja za polmilijonsko zvišanje finančne dotacije (prvotni predlog je bil za dvomilijonsko zvišanje, a senator ga je po namigu vladne večine, da za kaj takega ni finančne razpoložljivosti, znižal na 500.000 evrov), torej z 10 na 10,5 milijona evrov, a to le za leto 2027. Na to je v tiskovnem sporočilu opozorila stranka Slovenska skupnost (SSk), kjer so obenem pozdravili novico o zvišanju finančne dotacije.

Durnwalder, ki je amandma pripravil na predlog SSk, pa je, kot je danes pojasnil za Primorski dnevnik, zatem predlagal, da bi Slovenci v Italiji za delovanje svojih organizacij in ustanov iz državne blagajne prejeli dodatnih 500.000 evrov že v letu 2026.

Njegov amandma za polmilijonski povišek tako za leto 2026 kot za 2027, ki sicer še ni bil objavljen, bo po vsej verjetnosti vključen v »vseobsegajoči« vladni amandma, tako imenovani maxiemendamento, ki izniči vse ostale popravke. Naslednji korak je torej potrditev popravka v senatu, predvidoma bo to v torek ali sredo. Vlada bo proračunski predlog verjetno vezala na zaupnico. Po senatu bo predlog zakona o proračunu morala potrditi še zbornica, kjer bo končna odločitev padla pred iztekom leta 2025.

Več v jutrišnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.

