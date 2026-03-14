Dizelsko gorivo zdaj v Sloveniji občutno cenejše kot v Italiji

Kdor je »fizično« oddaljen od dronov in raket, zdajšnjo vojno na Bližnjem vzhodu trenutno najbolj občuti zaradi takojšnjih podražitev cen goriva, ki bodo v prihodnjih tednih vplivale na porast cen številnih drugih stvari, saj naftni derivati dejansko pogojujejo skoraj celotno gospodarstvo. To lahko opažamo tako na mednarodni kot na krajevni ravni, saj se je v Furlaniji - Julijski krajini spet sprožila debata glede dinamike polnjenja rezervoarjev na drugi strani meje oziroma v Sloveniji.

Podražitve smo že od prvega dne vojne občutili tudi na svoji koži, saj se je cena goriva na bencinskih črpalkah v Italiji takoj zvišala, rast pa se je nato nadaljevala in se predvidoma še bo. Cene so se povišale tudi v Sloveniji, kjer je sicer bila podražitev ublažena zaradi odločitve vlade, da zniža trošarine. To je privedlo do tega, da je zdaj predvsem cena dizla v Sloveniji krepko nižja v primerjavi z Italijo, razlika pa ostaja visoka tudi v obmejnem območju, kjer je mogoče koristiti deželni popust oziroma subvencije za nakup goriva.

Na to je npr. opozorila deželna svetnica Demokratske stranke Laura Fasiolo, ki je deželno upravo pozvala k ukrepanju za zaščito tako potrošnikov, ki se soočajo z vse višjimi cenami goriva, kot tukajšnjih lastnikov bencinskih servisov, ki bi se lahko spopadali z »migracijo« kupcev čez mejo. Navedla je sicer, da je cena za liter 95-oktanskega bencina skorajda enaka, in sicer v Sloveniji 1,465 evra, v FJK pa 1,464 evra po zaslugi deželnega popusta v višini 0,34 evra na liter, bistveno večjo razliko pa beleži cena dizla, ki v Sloveniji stane 1,528 evra na liter, v FJK, kjer znaša popust 0,25 evra na liter, pa 1,727 evra.

Pri zaposlenem na bencinskem servisu na Novogoriškem, ki je želel ostati neimenovan, pa smo v četrtek preverili, ali v zadnjih tednih beležijo povečan priliv obiskovalcev iz Italije. Dejal nam je, da je do porasta obiskovalcev z druge strani meje prišlo, da pa je bil razmeroma nizek. »Ljudje poleg rezervoarja zdaj napolnijo tudi več kant za gorivom. Po eni strani jih skrbi, da bo cena narasla, čeprav bo predvidoma nespremenjena še poldrugi teden, po drugi pa nekatere tudi skrbi, da bi zaloge pošle ter da bi ostali brez goriva. Razlogov za to skrb ni, saj so dobavni viri zagotovljeni,« nam je zaupal sogovornik. Tako je npr. v nedeljo na več bencinskih servisih na Novogoriškem zmanjkalo dizelskega goriva.