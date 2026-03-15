Soča SloVolley KO, dve zmagi v C-ligi

ODBOJKA
MOŠKA B-LIGA
Olympo Treviso – Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak 3:1 (25:23, 25:17, 28:30, 25:17)
Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak: I. Devetak 10, A. Cotič (L), Princi 2, N. Černic, Miklus, A. Čavdek (L), T. Cotič 13, Makuc, Antoni, Sicco 4, Tomić 2, Vižintin 1, Katalan 10, Giusto 15. Trener: Battisti.
V državni moški B-ligi se Soča SloVolley vrača iz Quinta pri Trevisu brez osvojene točke. Pravzaprav se je tudi na današnji tekmi ponavljala stara zgodba. Sočani so bili večji del tekme enakovredni domačinom, ki pa so bili v kopnčnicah bolj zbrani in hladnokrvni.
MOŠKA C-LIGA
Favria – SloVolley ZKB 0:3 (12:25, 23:25, 20:25)
SloVolley ZKB: Bulfon 24, Castellani 0, Jerič 7, Komjanc 11, Sutter 6, Terpin 8, Margarito (L), Bensa, Dessanti 0, Micali 1, Segre 0, Vattovaz, Vremec. Trener: Ambrož Peterlin.
ŽENSKA C-LIGA
Zalet ZKB – Eurovolleyschool 3:0 (25:18, 25:21, 25:13)
Zalet ZKB: Ban 11, Kalin 9, Kovačič 9, Močnik 5, Skerk 8, Vattovaz 0, Briscech (L), Ciuch 8, Grilanc 4. Trenerka: Demi Vattovaz.
ŽENSKA D-LIGA
Soča Lokanda Devetak ZKB – Moraro 3:0 (25:18, 25:11, 25:18)
Soča Lokanda Devetak ZKB: Scocco 7, Piva 18, Komic 11, Menis 3, Paulin 10, Cotič 6, Tognolli 3, A. Berzacola 0, L. Berzacola, Gruden, D’Amelio (L1), Buna (L2), Tosolini, Coco. Trener: Orel.
Zalet – Rizzi 1:3 (23:25, 27:25, 22:25, 21:25)
Zalet: Rapotec 10, Gulich 18, Lakovič 11, Luxa 7, Olivotti 9, Regent 6, Gargiuolo (L1); Dandri 2, Karadžić 1, Pellizzari 1, Movio (L2), Mbengue n.v., Oberdan n.v. Trener: Bosich.