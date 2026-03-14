V Petrolu ne potrebujejo goriva iz državnih rezerv

Petrol z dodatnimi dobavami in prilagoditvijo logistike razmere na bencinskih servisih, kjer občasno primanjkuje goriva, postopno stabilizira, so danes povedali v družbi. Zatrdili so, da sistemskih motenj v dobavi goriv do skladišč ne beležijo in da zato sproščanja državnih blagovnih rezerv ne potrebujejo.

»Na posameznih prodajnih mestih je v zadnjih dneh zaradi izrazito povečanega povpraševanja občasno prihajalo do znižanja zalog posameznega goriva, najpogosteje dizelskega goriva in kurilnega olja. Z dodatnimi dobavami in prilagoditvijo logističnih aktivnosti razmere postopno stabiliziramo. Število prodajnih mest, kjer začasno primanjkuje posameznega goriva, se zmanjšuje,« so za STA danes povedali v Petrolu.

Povečano povpraševanje je trenutno najbolj izrazito na obmejnih in tranzitnih prodajnih mestih, eden glavnih razlogov za to pa dejstvo, da so cene goriv v Sloveniji trenutno nižje kot v nekaterih sosednjih državah. »Pri oceni razmer je zato treba upoštevati predvsem primerljivost cen goriv med državami, saj lahko večji cenovni odmiki - ki so posledica razlik v trošarinah in reguliranih maržah - povzročajo občutna nesorazmerja v povpraševanju,« so dejali.

Glede pomanjkanja goriv na servisih na območju Ljubljane so povedali, da logistične aktivnosti usmerjajo predvsem v stabilizacijo zalog na večjih in prometno bolj obremenjenih prodajnih mestih. »Na večini lokacij na tem območju je gorivo trenutno na voljo,« so popoldne navedli v družbi.

Dejali so, da oskrba slovenskega trga z gorivi ostaja stabilna. »Dobavni viri Petrola so zagotovljeni in sistemskih motenj v dobavi goriv do skladišč ne beležimo, zato Petrol sproščanja državnih blagovnih rezerv ne potrebuje,« so zatrdili.