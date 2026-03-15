Kontovel sklenil redni del sezone neporažen v gosteh

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Ronchi – Kontovel 76:80 (27:22, 44:40, 55:66)

Kontovel: Terčon 4 (-, 2:5, 0:2), Bellettini 0 (-, -, -), Škerl 20 (5:5, 3:7, 3:6), Gulič 5 (1:4, 2:4, -). Mattiassich 6 (1:2, 1:4, 1:3), De Petris 16 (2:2, 7:10, -), Salvi 8 (2:2, 0:1, 2:3), Daneu 21 (4:6, 7:16, 1:5), Glavina, S. Regent in G. Regent nv. Trener: Peric.

V zadnjem krogu rednega dela deželne divizije 1 je Kontovel v gosteh z izidom 76:80 premagal višje postavljeno ekipo iz Ronk. Odločilna je bila tretja četrtina, ki so jo gostje dobili z delnim izidom 26:11. V zadnji četrtini so nato košarkarji trenerja Perica kljub reakciji domače peterke ohranili nekaj točk prednosti in se na koncu veselili lepe zmage. Kontovel je tako redni del sezone zaključil brez poraza v gosteh, vse štiri poraze je utrpel na domačem igrišču. Že pred sinočnjo tekmo je bilo sicer znano, da bo Kontovel v play-offu nastopil kot tretjeuvrščena ekipa skupine A.