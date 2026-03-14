EZTS Kras-Carso

Občine na slovenski strani meje zapečatile ustanovitev EZTS Kras-Carso

Statut naj bi čez deset dni kot zadnja sprejela še Občina Milje

Martin Poljsak -
STA |
Sežana |
14. mar. 2026 | 18:08
    Sedež Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS Kras - Carso bo v Lipici (FOTODAMJ@N)
Kraške občine na slovenski strani meje so na izredni seji v Sežani pretekli četrtek zapečatile ustanovitev Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) Kras-Carso. Statut nastajajočega italijansko-slovenskega Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje so na slovenski strani meje že pred časom potrdili občinski sveti občin Hrpelje - Kozina, Divača, Sežana, Komen in Miren - Kostanjevica. Tokrat so sodelujoče občine pobudo podprle še na skupnem zasedanju.

Dokument je na italijanski strani meje potrdilo deset občin na Tržaškem in Goriškem. Edina, ki se o statutu še ni izrekla, je Občina Milje, to naj bi storila 24. oziroma 25. marca. Zeleno luč bosta morali nato prižgati še vladi Italije in Slovenije ter Bruselj. V Rim naj bi dokumentacijo poslala tržaška, v Ljubljano pa sežanska občina.

Več v jutrišnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.

