Dokazali varnost in učinkovitost cepiv

Cepiva so varna za vse, tudi za otroke in nosečnice, njihova učinkovitost je med 94 in 95 %, hujše posledice so redke, potrjenih smrti zaradi cepljenja pa je bilo v zadnjem letu 22. To so le nekateri poudarki iz letnega poročila o neželenih učinkih cepiva proti covidu-19, ki jih je včeraj objavila Italijanska agencija za zdravila Aifa in se nanašajo na prijave, ki jih je proučila Državna mreža za nadzor nad zdravili (Rete Nazionale di Farmacovigilanza).

Od 27. decembra 2020 do 26. decembra 2021 je bilo v Italiji odmerjenih 108.530.987 doz cepiv, med temi je bilo zabeleženih 117.920 primerov neželenih učinkov, večinoma, tj. kar 83,7 %, blagih.

Omenjeno poročilo vsebuje tudi veliko podatkov v zvezi z varnostjo cepljenja otrok in nosečnic ter odpravi namigovanja na vpliv, ki naj bi ga imel celo na plodnost.

NEŽELENI UČINKI IN 22 POTRJENIH SMRTI

Splošna ugotovitev poročila je tudi ta, da je število prijav neželenih učinkov po nekaj mesecih močno upadlo. Ljudje so očitno razumeli, da gre v primeru vročine, utrujenosti, glavobola, bolečin v mišicah, sklepih in na mestu vboda, za običajne in blage stranske učinke, zato so sčasoma javljali zgolj hujše primere. Prijave so bile najpogostejše pri cepljenju s Comirnaty (BioNTech/Pfizer), ki je bilo od vseh tudi daleč najbolj uporabljeno, v manjši meri pa so zadevale izdelke podjetij AstraZeneca, Moderna in Janssen.

Smrti, ki so nastopile po cepljenju, so bile redke, zabeleženih je bilo 456 primerov po prvi dozi, 267 po drugi in 35 po tretji, čeprav je smrt kot neposredna posledica cepljenja potrjena le v 22 primerih, kar znaša 0,2 primerov na milijon odmerkov. Alergijskih reakcij na cepivo je bilo le 1342, šlo je za primere brez posledic, doživele so jih zlasti ženske, pri najstnikih pa je bil evidentiran zgolj en tovrsten primer na milijon odmerkov.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.